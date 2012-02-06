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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 08:31 BJT

〔韩国股市〕因美国就业数据好於预期而开高,但韩华大跌逾7%

路透首尔2月6日电---韩国股市周一开高,银行股和券商股领涨,因好於预期的美国就业数据提振全球股市上扬.

友利投资证券(005940.KS)上涨2.56%,三星证券(016360.KS)上涨1.41%.

但是,韩华(000880.KS)大跌逾7%,此前该公司在文件中称,其董事长涉及一桩与挪用企业资金指控有关的调查.

0005GMT,综合股价指数.KS11上涨0.88%,至1,989.68点.(完)

--编译 许娜;审校 戴素萍

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