《全球主要国家债券发行预告》--2月6日-2月13日

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透2月6日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/6 1630 美国 13周期国库券;
26周期国库券
2/6 法国 BTF国库券
2/7 0120 日本 六个月期贴现国库券
2/7 1630 美国 四周期国库券;
52周期国库券
2/7 1800 美国 三年期公债
2/7 英国 40亿英镑 票息1.75%、2017年到期公债
2/7 希腊 六个月期国库券
2/8 0120 日本 三个月期贴现国库券
2/8 加拿大 35亿加元 两年期公债
2/8 1800 美国 10年期公债
2/8 0700 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期、票息为0.75%的五年期公债
2/9 0130 日本 40年期公债
2/9 1800 美国 30年期公债
2/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
2/10 英国 国库券
2/13 0120 日本 一年期贴现公债
意大利 2013年2/14日到期一年期公债
2/13 1630 美国 13周国库券
26周国库券
2/13 0700 德国 40亿欧元 2012/8/15日到期六个月国库券
法国 国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 戴素萍
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣