〔美国经济〕就业增长范围扩大,暗示经济成长力道增强

路透2月3日电---近期美国就业的增长显示整体经济中新增就业的范围正在扩大,从工厂到零售领域,甚至杀虫剂行业亦是如此.

就业增长领域的扩大,对经济复苏的持续性来说是个好兆头.最近几个月的经济复苏明显增强.

政府周五公布,1月美国非农就业岗位增加24.3万人,远超分析师预估.此外失业率降至8.3%,为近三年来最低.[ID:nCN1369952]

这本身对於仍自2007-09年的深度衰退後艰难前行的就业市场来说,是一个好消息.

1月民间企业"就业扩散指标"升至64.1,为去年4月来最高水准.读值高於50表明有更多的行业正在增雇人手,而非裁减.

"我们看到整个经济领域的就业增长范围正在扩大,"Ameriprise Financial分析师Russell Price称."之前裁员的行业,目前也在小幅度的招聘人手了."

不过,亦有很多的因素仍对经济构成威胁.

来自海外的风险有,欧元区可能衰退,以及美国和伊朗的紧张情势或导致油价上涨.此外美国国会议员正在就是否延长工资税削减和额外失业救助措施而争论不休,这两项措施均将於本月底到期.(完)