苏丹反政府武装在“寻求途径”释放中国人质

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月4日电---新华社报导，苏丹反政府武装称，寻求释放29名中国人质的途径。此前苏丹政府确认，一名人质死於遭遇战。
“我们正在寻求以一种方式......释放这些中国工人，并在考虑释放日期以及将他们交给什麽人，”反政府武装发言人Arno Taloudy对新华社称。
新华社周五晚些时候报导，中国官员从南苏丹首都朱巴返回喀土穆，并一直通过“多种渠道”敦促反政府武装释放中国人质，并首先释放被劫持人员中的两名女性。
中国和埃及媒体报导，周三埃及释放了被扣留的24名中国水泥工人，一天前他们在埃及西奈半岛被贝都因人扣留。
中国政府面临确保人质安全获释的巨大压力。官方报纸呼吁增强对海外工人的保护。
人民日报报导，一名苏丹政府官员表示，之前失踪的一名人质在救援人员与反政府武装交火时被流弹击中身亡。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣