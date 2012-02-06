〔欧洲个股〕法国农业信贷银行企业和投行部将推行新的业务模式--FT

路透伦敦2月6日电---法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)企业和投资银行部门执行长Jean-Yves Hocher周一对金融时报称,该银行正计划调整这一部门的业务模式.

根据金融时报,Hocher表示新模式即对企业客户实行"贷款并证券化"(originate-to-distribute)贷款体系,将在年底前推出.

该部门业务模式的新元素就是打包出售大部分贷款,而非像过去那样持有这些贷款.

"我们将对业务进行瘦身,缩小涉及的国家范围,业务模式将聚焦于融资业务,"报导援引Hocher称,"我们极其注重债务资本市场,因为客户的债券发行需求日益增强."(完)