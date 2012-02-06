〔欧洲个股〕法国农业信贷银行企业和投行部将推行新的业务模式--FT

标题新闻：费城联储总裁哈克称今年升息三次的预期没有考虑进特朗普政府财政政策调整的影响
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路透伦敦2月6日电---法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)企业和投资银行部门执行长Jean-Yves Hocher周一对金融时报称,该银行正计划调整这一部门的业务模式.
根据金融时报,Hocher表示新模式即对企业客户实行"贷款并证券化"(originate-to-distribute)贷款体系,将在年底前推出.
该部门业务模式的新元素就是打包出售大部分贷款,而非像过去那样持有这些贷款.
"我们将对业务进行瘦身,缩小涉及的国家范围,业务模式将聚焦于融资业务,"报导援引Hocher称,"我们极其注重债务资本市场,因为客户的债券发行需求日益增强."(完)
--编译 王兴亚;审校 艾茂林
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。