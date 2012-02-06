〔汽车产业〕美国汽车业尚未迎来真正的复苏--现代汽车高管

路透拉斯维加斯2月3日电---韩国现代汽车(005380.KS)北美业务主管John Krafcik周五称,美国汽车行业在美国房价回升,及消费者觉得经济更加繁荣之前不会明显复苏.

John Krafcik称,最近美国汽车行业销售数据显示的两位数增长有误导性,因多数增长来自获利较低的批量购买(fleet customers).

周三公布的数据显示,美国1月汽车销售意外劲增逾11%,汽车销量年率亦为近两年半来最高.[ID:nCT0502375]

不过Krafcik称,多数增长来自於更换老旧车辆的需求,而不是消费者认为经济更加繁荣,这令人担忧.

Krafcik表示,美国失业率降至8.3%让他感到意外,但消费者在对於自己的房屋价值感到满意之前,不会回到新车市场.[ID:nCN1369952]

"若人们感觉不到楼市和股市带来的财富效应,就很难决定购买汽车,"Krafcik称.

"我们还没有到财富效应令购买增加的时候,"他称.

Krafcik称1月美国汽车销量成长为市场预期的近两倍,可能令该行业"高兴的有点早".

他表示,2012年1月汽车销售较上年同期的增长,有半数来自汽车租赁行等的成批购买.

过於依赖批量购买可能使每辆汽车利润,以及美国购车者转手的价格下降,这可能不利於汽车品牌形象.(完)