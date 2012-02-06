〔汽车产业〕美国汽车业尚未迎来真正的复苏--现代汽车高管

标题新闻：费城联储总裁哈克称今年升息三次的预期没有考虑进特朗普政府财政政策调整的影响
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路透拉斯维加斯2月3日电---韩国现代汽车(005380.KS)北美业务主管John Krafcik周五称,美国汽车行业在美国房价回升,及消费者觉得经济更加繁荣之前不会明显复苏.
John Krafcik称,最近美国汽车行业销售数据显示的两位数增长有误导性,因多数增长来自获利较低的批量购买(fleet customers).
周三公布的数据显示,美国1月汽车销售意外劲增逾11%,汽车销量年率亦为近两年半来最高.[ID:nCT0502375]
不过Krafcik称,多数增长来自於更换老旧车辆的需求,而不是消费者认为经济更加繁荣,这令人担忧.
Krafcik表示,美国失业率降至8.3%让他感到意外,但消费者在对於自己的房屋价值感到满意之前,不会回到新车市场.[ID:nCN1369952]
"若人们感觉不到楼市和股市带来的财富效应,就很难决定购买汽车,"Krafcik称.
"我们还没有到财富效应令购买增加的时候,"他称.
Krafcik称1月美国汽车销量成长为市场预期的近两倍,可能令该行业"高兴的有点早".
他表示,2012年1月汽车销售较上年同期的增长,有半数来自汽车租赁行等的成批购买.
过於依赖批量购买可能使每辆汽车利润,以及美国购车者转手的价格下降,这可能不利於汽车品牌形象.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张荻
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。