〔中国经济〕全球形势复杂严峻,首要确保经济复苏和金融稳定--副总理

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透北京2月6日电---中国国务院副总理王岐山表示,当前全球经济金融形势十分复杂严峻,首要任务是确保经济复苏和金融稳定.
新华社援引他在北京会见出席全球系统性重要银行论坛的境外代表时的话称,中国政府将按照"十二五"(2011-2015年)"规划的要求,加快转变经济发展方式,调整经济结构,着力扩大内需,促进经济平稳较快发展.
"中国经济保持较快增长,为世界经济复苏做出了贡献."王岐山称.
中国2011年全年GDP增幅为9.2%.十二五规划确定的GDP增幅为7%,并将着力调整经济结构.(完)
--发稿 沈燕; 审校 林高丽
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣