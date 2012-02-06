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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 09:06 BJT

〔中国经济〕全球形势复杂严峻,首要确保经济复苏和金融稳定--副总理

路透北京2月6日电---中国国务院副总理王岐山表示,当前全球经济金融形势十分复杂严峻,首要任务是确保经济复苏和金融稳定.

新华社援引他在北京会见出席全球系统性重要银行论坛的境外代表时的话称,中国政府将按照"十二五"(2011-2015年)"规划的要求,加快转变经济发展方式,调整经济结构,着力扩大内需,促进经济平稳较快发展.

"中国经济保持较快增长,为世界经济复苏做出了贡献."王岐山称.

中国2011年全年GDP增幅为9.2%.十二五规划确定的GDP增幅为7%,并将着力调整经济结构.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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