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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 12:52 BJT

更正:〔路透基点〕无锡锡山栖霞建设签署7亿元人民币三年期贷款协议--RLPC

(更正:因原文有误,内文第一段委托主办行应为中国银行"无锡分行",非"江苏分行",并增加利率、抵押品和偿还安排,同时修改电头日期)

路透香港2月6日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,无锡锡山栖霞建设有限公司7亿元人民币三年期贷款,由中国银行无锡分行担任委托主办行,该分行同时担任代理行,承贷4亿元人民币.

中国建设银行无锡分行为参贷行,承贷3亿元人民币.

该贷款利率为中国人民银行同档期基准利率的110%.包含全部费用的价码较该基准利率高40%,一如此前报导.该贷款为半年度分期偿还.

贷款将用於该公司东方天郡住宅项目的开发.贷款以该项目的土地作抵押.

贷款协议於1月11日签署.(完)

--编译 王翔琼/丁琦;审校 郑茵/程琳

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