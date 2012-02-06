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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 09:21 BJT

****澳新经济指标预测--2月6日-2月13日****

路透2月6日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月6日当周-----------------------------------

2月6日(一)

2145 新西兰劳动力成本指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +1.9% +2.0%

2145 新西兰季度就业调查(QES)民间部门薪资 第四季 +0.5% +1.3%

雇佣职位(较前季) +0.2% +0.7%

受薪工时(较前季) +0.15% 持平

2月7日(二)

0330 澳洲央行利率决定 2月 4.00% 4.25%

2月8日(三)

2145 新西兰HLFS失业率 第四季 +6.5% 6.6%

就业人数(较前季) +0.4% +0.2%

就业参与率 68.5% 68.4%

2月9-16日

2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +3.1%

2月10日(五)

0030 澳洲央行货币政策季度声明

--------------------------------2月13日当周-----------------------------------

2月13日(一)

2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.2%

0030 澳洲投资住房融资 12月终值 -- +1.4%

澳洲住房融资 -- +1.8%(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

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