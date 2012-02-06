〔全球金融〕银行不可靠,富裕投资者担心何处安放资金

* 投资者对银行的担心比2008-2009年间轻

* 但仍然关注雷曼倒闭後的对手方风险

* 短期债券、货币市场基金为存款替代选择

路透伦敦2月3日电---投资者当前持有现金水位创雷曼兄弟倒闭以来新高,以保护自己免受金融市场波动冲击,但在各家银行看来摇摇欲坠之际,该将资金安置何处成为一大难题.

当欧洲央行(ECB)在2011年末开始向银行提供流动性後,金融市场稳定下来,银行倒闭令储户资金泡汤的灾难情景出现的机率减少很多.

但投资者仍然警惕,想像不到的场景即便出现可能性很低,但并非完全不可能,这使手持现金规模多到现有补偿计画无法覆盖的机构和富裕个人三思.

对英国投资经理进行的一项月度调查显示,12月现金持有水平为两年多以来最高,受欧债危机担忧促使.

投资者表示,对银行偿债能力的恐慌不像雷曼兄弟四年前倒闭後那样高.但投资者更仔细衡量对手方风险,使他们更多的以AAA评级政府发行的短期公债,或货币市场基金等相当於现金的工具,替代银行存款.

位於伦敦的投资管理公司Lord North Street联合创始人William Drake称,危机持续之际,企业青睐把资金投入短期英国公债,代替银行存款.

"我们认为你应当确定,放进去的每一分钱都能收回,"他称.

根据英国金融服务补偿计划(Financial Services Compensation Scheme),银行倒闭时每人可获得的最高补偿金额为85,000英镑,使多数人的存款获得保障,但不足以覆盖富裕投资者或机构的存款.

伦敦投资管理公司Vestra Wealth执行长David Scott倾向将客户资金存放在2008-2009年间接受政府纾困的英国银行业者.

Scott指出,英国政府曾经让民众免於蒙受存款损失,必要时将英国政府可能会再次这麽做.

伦敦对冲基金业者Xenfin Capital则是将存款放置在荷兰合作设性质的Rabobank;Rabobank在2008年信贷危机期间并不需要荷兰政府纾困.

"我们利用Rabobank作为交易对手的原因在於其高信用评级,同时其伦敦外汇经纪中心只有进行现汇交易,并未有其他奇异投资工具曝险."Xenfin业务发展主管Nick Hocart表示.

路透访问的很多投资者表示,对於金融灾难出现的担忧不像2008-2009年那样严重.

投资管理公司Brewin Dolphin主管Rob Burgeman表示,2011年地各地货币事务主管当局提供流动资金给苦苦挣扎中的欧洲银行业者,这被普遍视为是避免银行倒闭的强烈政治意志.

但Standard Life Investments的全球策略师Frances Hudson称,四年的金融危机以及雷曼兄弟倒闭等极端事件的发生,影响对银行的印象,令长期资金管理的态度发生改变.

"雷曼兄弟事件使人们开始意识到对手方风险,我们在一段时间会牢记这个教训,"她称.(完)