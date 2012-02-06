更正:〔路透基点〕镇江万达广场签署5.5亿元人民币10年期贷款协议--RLPC

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(更正:因原文有误,标题与首段中的"八年期贷款"应改为"10年期",并新增第二段及第五段的价码、担保及还款日程内容)
路透香港2月3日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,镇江万达广场投资有限公司1月9日签署5.5亿元人民币10年期贷款协议.
一如此前报导,贷款利率为中国人民银行基准利率的115%,全部费用价码较中国人民银行基准利率高20.5%.
中国银行江苏分行为委托主办行,承贷4亿元人民币.中国招商银行为参贷行,承贷1.5亿元人民币.
所筹资金将用於镇江万达广场的日常管理.万达广场是集商业、购物和娱乐为一身的综合性产业,於2011年8月开业.
贷款将每半年等额偿还,并由万达广场的土地及房产提供担保.
借款方为大连万达商业地产股份有限公司的子公司.据公司网站显示,大连万达集团旗下的这家旗舰房地产开发商在全国经营33座万达广场,并计划在2012年将数量增加至70座.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣