更正:〔路透基点〕镇江万达广场签署5.5亿元人民币10年期贷款协议--RLPC

(更正:因原文有误,标题与首段中的"八年期贷款"应改为"10年期",并新增第二段及第五段的价码、担保及还款日程内容)

路透香港2月3日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,镇江万达广场投资有限公司1月9日签署5.5亿元人民币10年期贷款协议.

一如此前报导,贷款利率为中国人民银行基准利率的115%,全部费用价码较中国人民银行基准利率高20.5%.

中国银行江苏分行为委托主办行,承贷4亿元人民币.中国招商银行为参贷行,承贷1.5亿元人民币.

所筹资金将用於镇江万达广场的日常管理.万达广场是集商业、购物和娱乐为一身的综合性产业,於2011年8月开业.

贷款将每半年等额偿还,并由万达广场的土地及房产提供担保.

借款方为大连万达商业地产股份有限公司的子公司.据公司网站显示,大连万达集团旗下的这家旗舰房地产开发商在全国经营33座万达广场,并计划在2012年将数量增加至70座.(完)