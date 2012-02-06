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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 09:06 BJT

〔全球金市〕现货金小涨,市场再度聚集希腊债务问题

路透新加坡2月6日电---现货金周一在亚洲市场小幅上涨,因投资者把注意力转回到希腊接受新援助协议条款的最後期限即将到来的问题上.上一交易日因美国就业数据意外强劲,金价一度下挫近2%.

0034GMT,现货金XAU=小涨0.2%,报每盎司1,728.90美元,上周跌0.7%.

美国期金GCcv1下跌0.5%至1,731.60美元.

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