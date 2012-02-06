《外汇动态》欧元与澳元下跌,受希腊仍未达成纾困协议拖累

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
0055GMT--欧元与澳元下跌,交易员称因希腊仍未达成避免无序违约的纾困协议,令市场感到失望.
"我认为欧元仍将继续承压,直至希腊达成纾困协议,"一美国外汇交易员表示.
目前市场的关注点是,希腊债务谈判能否在周一1000GMT之前取得进展.
一名泛希腊社会主义运动党(PASOK)发言人表示,联合政府中三个党派的领导人必需在该最後期限之前决定是否接受严苛的新援助协议条款.[ID:nCN1370058]
欧元兑美元EUR=下跌0.4%至1.3107美元,兑日圆EURJPY=R下跌0.5%至100.27日圆.
澳元兑美元AUD=D4下跌0.3%,报1.0732美元.(完)
--编译 李春喜;审校 徐文焰
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣