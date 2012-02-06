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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 09:18 BJT

《外汇动态》欧元与澳元下跌,受希腊仍未达成纾困协议拖累

0055GMT--欧元与澳元下跌,交易员称因希腊仍未达成避免无序违约的纾困协议,令市场感到失望.

"我认为欧元仍将继续承压,直至希腊达成纾困协议,"一美国外汇交易员表示.

目前市场的关注点是,希腊债务谈判能否在周一1000GMT之前取得进展.

一名泛希腊社会主义运动党(PASOK)发言人表示,联合政府中三个党派的领导人必需在该最後期限之前决定是否接受严苛的新援助协议条款.[ID:nCN1370058]

欧元兑美元EUR=下跌0.4%至1.3107美元,兑日圆EURJPY=R下跌0.5%至100.27日圆.

澳元兑美元AUD=D4下跌0.3%,报1.0732美元.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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