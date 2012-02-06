〔中国债市〕高收益债管理办法或近期颁布,发债可能实行备案制--报载

路透上海2月6日电---第一财经日报周一报导称,中国证监会已於近日召开了高收益债券座谈会,高收益债(垃圾债)相关办法有望在近期颁布,并且最快本月落地实施,而管理将实行备案制.

"高收益债相关办法已经拟订完毕,只等近期上会颁布."报导援引中国证券业协会证券资信评级专业委员会委员周沅帆透露,"管理实行备案制,项目由主承销商向交易所备案即可;期限不限,甚至1年之内也可,最快2月份可能会实施."

垃圾债正式的名称叫"高收益债",指的是评级低於投资级的债券,由於违约风险高,它们通常支付较高的收益.

证监会主席郭树清去年12月两次公开讲话都表示要鼓励发展高收益债,作为固定收益类金融产品的创新之一,并建立统一债券市场.[ID:nCN1327990]

报导并称,一些与会代表希望高收益债券同原有的债券无缝对接,定位为利率高於普通债券的私募债,发行主体的范围可以非上市的中小企业为主,但又不限於此.

"这个事主要由证监会和上海证券交易所推动."某评级机构负责人对媒体透露,"而高收益债前期也将限於交易所市场流通."

业内人士表示,高收益债的推出,将彻底改变中国债券市场低风险甚至零风险的旧貌,近期频发的信用风险事件说明,中国债券市场的动荡性和风险性将日益成为常态,高收益债的开闸,可能将许多实际上的"垃圾债"打回原形,债券投资者亟须树立风险意识.

从去年初审计署报告引发地方政府债务违约担忧以来,债券市场出现云投集团重组被叫停,山东海龙(000677.SZ)评级遭调降,监管层清查房地产公司信托融资等多个风险事件,低评级城投债和房地产公司债更是成为众矢之地.部分高风险信用债年化收益率一度超过10%.(完)