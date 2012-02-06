《中国股市盘前看点》--2月6日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区2月Sentix投资者信心指数

--德国12月工业订单

--美国1月就业趋势指数

**宏观经济和政策面**

--国务院总理温家宝在广东考察时强调,要从战略上考虑对欧洲关系,帮助稳定欧洲市场;同时面对严峻形势,中国的进出口政策要总体保持稳定,且政策调整应鼓励性的多於限制性. [nCN1370292]

---在欧美经济不确定性因素增加、中国出口形势弥漫悲观预期的背景下,知名经济学家樊纲上周六表示,随着人民币升值预期下降,中国的出口形势并不会太差,预计今年仍将有10%的增长.[nCN1370348]

--针对新股询价过程中出现的问题,中国证监会有关部门负责人近日表示,证监会正计划委托第三方研究机构对全部已上市公司的行业市盈率进行研究,并动态公布结果供机构和投资者参考.如果新股定价明显偏离行业市盈率,发行人及承销商或需说明定价依据.[nCN1370302]

--中国证监会有关部门负责人表示,房地产企业的融资并没有重新开闸,公布所有在审首次公开发行(IPO)企业名单意在提高市场透明度. [nCN1370364]

**重点行业和公司**

--在中国媒体稍早报导中央汇金投资公司已同意其持有的三大银行股下降分红比例,该公司近日确认该报导.中央汇金公司称,拟支持工商银行(601398.SS)(1398.HK)等三大银行2011年分红比例继续下调5个百分点,农业银行(1288.HK)(601288.SS)分红比例维持不变.[nCN1370246]

--万科(000002.SZ)周五公告,今年1月份实现销售金额122亿元人民币,较上年同期的201亿元下降39%.[nCN1369352]

--中国民用航空局近日根据国务院授权发出通知称,未经政府有关部门批准,禁止中国境内各运输航空公司参与欧盟排放交易体系,禁止各运输航空公司以此为由提高运价或增加收费项目. [nCN1370322]

--中国工业和信息化部上周五公布《石化和化学工业"十二五"发展规划》,预计十二五期间中国成品油需求量年均增速5.5%,届2015年将达到3.2亿吨.2010年时为2.45亿吨.[ID:nCN1369094]

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**海外动向**

--美国股市上周五收高,数据显示美国1月非农就业岗位大幅增加推动Nasdaq指数触及11年高位,因投资者愈发乐观认为美国就业市场正稳步复苏.道琼工业指数.DJI收升156.82点,或1.23%,至12,862.23点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期阻力位仍在2,350点一线.(完)

--整理 林琦; 审校 林高丽

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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