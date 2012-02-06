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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 09:22 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货因美元走强而小跌,但伊朗疑虑令跌幅受限

路透东京2月6日电---美国原油期货周一因美元走强而小跌,不过伊朗核武问题引发的担忧限制了油价的跌幅,且美国稳健的就业数据也引发市场对石油需求的寄望.

0045GMT,3月纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货CLc1跌0.21美元至每桶97.63,上一交易日结算价报97.84,涨1.48美元或1.5%.上周该合约累计下滑1.7%.

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