〔德国个股〕德意志交易所监事要求执行长辞职,因与泛欧所合并失败

标题新闻：费城联储总裁哈克称今年升息三次的预期没有考虑进特朗普政府财政政策调整的影响
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路透法兰克福2月4日电---德意志交易所(DB1Gn.DE)监事会一名成员对德国周刊Euro am Sonntag表示,该交易所执行长Reto Francioni应当因与纽约-泛欧交易所NYX.N合并失败而引咎辞职.该交易涉资74亿美元.
"我们的疑问是,(管理层)是否应当承担责任,"代表劳方利益的监事Johannes Witt表示.
"希望通过寻找合作夥伴改变公司现状的管理者,在合作夭折後还能领导公司走向未来吗?
Francioni的任期将在2013年12後到期.德国企业执行长合同延期通常是提前一年敲定.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。