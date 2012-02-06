〔德国个股〕德意志交易所监事要求执行长辞职,因与泛欧所合并失败

路透法兰克福2月4日电---德意志交易所(DB1Gn.DE)监事会一名成员对德国周刊Euro am Sonntag表示,该交易所执行长Reto Francioni应当因与纽约-泛欧交易所NYX.N合并失败而引咎辞职.该交易涉资74亿美元.

"我们的疑问是,(管理层)是否应当承担责任,"代表劳方利益的监事Johannes Witt表示.

"希望通过寻找合作夥伴改变公司现状的管理者,在合作夭折後还能领导公司走向未来吗?

Francioni的任期将在2013年12後到期.德国企业执行长合同延期通常是提前一年敲定.(完)