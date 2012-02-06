〔欧洲金融〕欧元区坚持在希腊采取改革措施後才向其施与援手

路透布鲁塞尔2月4日电---欧元区财长向希腊表示,在该国确保实施获得该区和国际货币基金组织(IMF)第二批融资所需的改革前,不可能推进民间部门债券重组协议.

欧元区财长原本希望周一召开会议,以敲定对希腊的第二轮援助案,但最终推迟会议,因该国不愿承诺改革.若要避免希腊发生无序的债务违约,则需在3月中旬前达成此援助案.

取而代之的是,财长们周六召开电话会议评估第二轮融资案的进展.去年10月,欧元区领导人确定第二轮融资案规模为1,300亿欧元.

"参加电话会议的所有人士均向希腊清楚地表达:忍无可忍了,"欧元区一名官员称,"希腊问题的拖延让人感到非常沮丧."

"他们应该一起行动,并在此计划有关财政和劳动力市场改革的问题上,开始与'三驾马车'坦诚、果断和迅速地磋商,"该官员称.(完)