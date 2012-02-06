〔欧洲金融〕欧元区坚持在希腊采取改革措施後才向其施与援手

标题新闻：费城联储总裁哈克称今年升息三次的预期没有考虑进特朗普政府财政政策调整的影响
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路透布鲁塞尔2月4日电---欧元区财长向希腊表示,在该国确保实施获得该区和国际货币基金组织(IMF)第二批融资所需的改革前,不可能推进民间部门债券重组协议.
欧元区财长原本希望周一召开会议,以敲定对希腊的第二轮援助案,但最终推迟会议,因该国不愿承诺改革.若要避免希腊发生无序的债务违约,则需在3月中旬前达成此援助案.
取而代之的是,财长们周六召开电话会议评估第二轮融资案的进展.去年10月,欧元区领导人确定第二轮融资案规模为1,300亿欧元.
"参加电话会议的所有人士均向希腊清楚地表达:忍无可忍了,"欧元区一名官员称,"希腊问题的拖延让人感到非常沮丧."
"他们应该一起行动,并在此计划有关财政和劳动力市场改革的问题上,开始与'三驾马车'坦诚、果断和迅速地磋商,"该官员称.(完)
--编译 许娜;审校 王丽鑫
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