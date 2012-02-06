俄罗斯多地再次爆发反普京抗议游行

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月4日电---数以万计的俄罗斯人周六不顾严寒，发起反对普京统治的游行并要求举行公平选举，而普京的支持者也举行了人数相当的集会。

俄罗斯其他城市爆发了规模相对较小的示威。俄罗斯将在3月4日举行总统大选，现任总理普京有望获胜。对去年12月国家杜马选举的舞弊指责以及随後福祉的抗议活动，动摇了普京的公众形象。

成千上万的示威者在严寒中高呼“俄罗斯不要普京！”“还我们大选！”等口号。

普京将自己塑造为一个为民众谋福祉的行动派，并指责对手在克服国家各项问题上意见分裂且缺乏实质性政策。

周六极低的气温也考验着街头示威者的毅力和耐心。示威者怀疑12月份的国家杜马选举存在欺诈行为，且一些俄罗斯人对普京再次参选的计划表示不满。

在首都莫斯科，示威者们沿着市中心一条宽阔的街道行进，很多人配戴者象征抗议的白色缎带。

一名反对派领导者Vladimir Ryzhkov表示：“没人会选普京！”

反对者希望持续不断的抗议示威能削弱普京的权威，以及他在新任期内对权力的掌控，并迫使其妥协。

现年49岁的Ivan Kositsky表示：“我们已经没有回头路。人们已经停止恐惧，而是看到他们团结的力量有多大。”（完）