〔中国公开市场〕一级交易商今日申报央票需求,本周或重启发行--业内人士

标题新闻：波士顿联储总裁称市场怀疑论不会令美联储推迟升息，联储无意进行意外的政策调整
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月6日电---业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报央票需求.在连续暂停五周後,本周或将重启央票发行操作.最近一期央票发行是在去年12月27日.
央行1月初曾公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.在节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.
上周由於春节前的逆回购集中到期,央票及正回购操作均仍暂停,显示央行谨慎操作,以应对可能出现的流动性问题.[CN/MMTCN](完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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