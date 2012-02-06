〔中国公开市场〕一级交易商今日申报央票需求,本周或重启发行--业内人士

路透上海2月6日电---业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报央票需求.在连续暂停五周後,本周或将重启央票发行操作.最近一期央票发行是在去年12月27日.

央行1月初曾公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.在节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.

上周由於春节前的逆回购集中到期,央票及正回购操作均仍暂停,显示央行谨慎操作,以应对可能出现的流动性问题.[CN/MMTCN](完)