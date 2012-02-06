〔美国个股〕超微半导体执行长的振兴计划缺乏细节令人失望--分析师

路透2月3日电---分析师称,超微半导体AMD.N新执行长重振公司的计划缺乏明确细节,令人失望.

Rory Read周四称,该公司将利用个人电脑晶片(芯片)技术进军平板电脑市场和新兴市场,但暂不包括智能手机市场.Read於去年8月接任执行长一职.

MKM Partners分析师称:"分析师会议上毫无惊喜,没有改变我们对超微半导体的负面看法."

超微半导体在个人电脑处理器市场一直难以追上英特尔(INTC.O)的步伐.现在,两公司又面临高通(Qualcomm)(QCOM.O)等以移动为主打的公司的挑战,这些公司正计划生产使用ARM HoldingsARM.L节能技术的低端个人电脑和服务器晶片.

分析师原希望超微半导体就如何应对这些挑战提供更多细节.

"投资者可能会带着失望离开,因为这家公司正在失去能量和热情,而没有切实的具体计划供我们参考."FBR资本市场的分析师在报告中称.

一些分析师略微提高该公司股价目标,但没人提高评级.StarMine数据显示,34家追踪该公司的券商中,仅10家给予"买入"评级.

超微半导体预计当前财季营收减少8%,达不到预期的16亿美元.

MKM Partners分析师称:"显然管理层专注于执行,但鉴於超微半导体近期表现以及有限的研发预算,我们仍认为存在很大的结构性阻力."

但Read或让分析师相信,该公司正向新方向发展,并将着力改善执行情况,而非仅仅以新技术来实现飞越.

Canaccord Genuity分析师称:"我们对该公司在生产和设计两方面的执行能力都产生了更大信心."

其并在研究报告中称,超微半导体的定位可以帮助其受益於平板电脑热潮.因该公司拥有节能晶片开发技能,并且历来专注于新兴市场.

超微半导体股价周五收高2.16%,报7.08美元.(完)