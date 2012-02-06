〔美国个股〕超微半导体执行长的振兴计划缺乏细节令人失望--分析师

标题新闻：费城联储总裁哈克称今年升息三次的预期没有考虑进特朗普政府财政政策调整的影响
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月3日电---分析师称,超微半导体AMD.N新执行长重振公司的计划缺乏明确细节,令人失望.
Rory Read周四称,该公司将利用个人电脑晶片(芯片)技术进军平板电脑市场和新兴市场,但暂不包括智能手机市场.Read於去年8月接任执行长一职.
MKM Partners分析师称:"分析师会议上毫无惊喜,没有改变我们对超微半导体的负面看法."
超微半导体在个人电脑处理器市场一直难以追上英特尔(INTC.O)的步伐.现在,两公司又面临高通(Qualcomm)(QCOM.O)等以移动为主打的公司的挑战,这些公司正计划生产使用ARM HoldingsARM.L节能技术的低端个人电脑和服务器晶片.
分析师原希望超微半导体就如何应对这些挑战提供更多细节.
"投资者可能会带着失望离开,因为这家公司正在失去能量和热情,而没有切实的具体计划供我们参考."FBR资本市场的分析师在报告中称.
一些分析师略微提高该公司股价目标,但没人提高评级.StarMine数据显示,34家追踪该公司的券商中,仅10家给予"买入"评级.
超微半导体预计当前财季营收减少8%,达不到预期的16亿美元.
MKM Partners分析师称:"显然管理层专注于执行,但鉴於超微半导体近期表现以及有限的研发预算,我们仍认为存在很大的结构性阻力."
但Read或让分析师相信,该公司正向新方向发展,并将着力改善执行情况,而非仅仅以新技术来实现飞越.
Canaccord Genuity分析师称:"我们对该公司在生产和设计两方面的执行能力都产生了更大信心."
其并在研究报告中称,超微半导体的定位可以帮助其受益於平板电脑热潮.因该公司拥有节能晶片开发技能,并且历来专注于新兴市场.
超微半导体股价周五收高2.16%,报7.08美元.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。