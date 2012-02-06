〔企业并购〕嘉能可提出8%的溢价与Xstrata合并--金融时报(更新版)

标题新闻：费城联储总裁哈克称今年升息三次的预期没有考虑进特朗普政府财政政策调整的影响
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路透2月6日电---金融时报周一报导,Xstrata PlcXTA.L股东料可以每股股票换2.8股嘉能可股票(GLEN.L).两公司正试图敲定规模为880亿美元的合并交易.
该报未具消息来源的报导称,此次全股票交易的条款或将於周二公布,报价较上周爆出并购消息前的Xstrata股价溢价8%.
报称,该溢价高於多数分析师或投资者的预期.其并称,交易条款仍可能变动.
Xstrata上周宣布,嘉能可已经与之进行接触,双方正就全股票"对等合并"进行洽谈.该交易或将成为力拓(RIO.L)2007年收购加拿大铝业以来该行业最大并购案. [ID:nCN1370070][ID:nCN1367718]
早先有消息人士告诉路透,这两家公司已在合并後公司的高层结构上达成初步共识,Xstrata料在董事会拥有多数席位,其董事长庞约翰(John Bond)以及执行长戴维斯(Mick Davis)和首席财务官Trevor Reid将留任.
嘉能可执行长格拉森博格将成为合并後公司的最大单一股东,其可能担任一个副手职位.(完)
--编译 程琳;审校 王冠中
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。