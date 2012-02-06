〔企业并购〕嘉能可提出8%的溢价与Xstrata合并--金融时报(更新版)

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路透2月6日电---金融时报周一报导,Xstrata PlcXTA.L股东料可以每股股票换2.8股嘉能可股票(GLEN.L).两公司正试图敲定规模为880亿美元的合并交易.

该报未具消息来源的报导称,此次全股票交易的条款或将於周二公布,报价较上周爆出并购消息前的Xstrata股价溢价8%.

报称,该溢价高於多数分析师或投资者的预期.其并称,交易条款仍可能变动.

Xstrata上周宣布,嘉能可已经与之进行接触,双方正就全股票"对等合并"进行洽谈.该交易或将成为力拓(RIO.L)2007年收购加拿大铝业以来该行业最大并购案. [ID:nCN1370070][ID:nCN1367718]

早先有消息人士告诉路透,这两家公司已在合并後公司的高层结构上达成初步共识,Xstrata料在董事会拥有多数席位,其董事长庞约翰(John Bond)以及执行长戴维斯(Mick Davis)和首席财务官Trevor Reid将留任.

嘉能可执行长格拉森博格将成为合并後公司的最大单一股东,其可能担任一个副手职位.(完)