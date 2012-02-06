〔中国公开市场〕央票暂停五周後或恢复发行,节後资金回流促操作正常化(更新版)

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* 公开市场一级交易商申报央票需求

* 暂停五周後,本周或将重启央票发行操作

* 春节後资金回流银行体系,对资金面形成补充

* 预计操作力度不会过猛

路透上海2月6日电---已暂停五周的中国公开市场央票发行本周有望重启.业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报央票需求.资金情况明显好转,央行亦适时恢复公开市场常规性操作.

业内人士指出,春节後资金逐步回流银行体系,对资金面形成补充.央行本来就希望公开市场能发挥一定作用,借此机会,恢复操作亦在意料之中.不过,鉴於本周到期量萎靡,资金情况并未达到需要大规模回笼的程度,且市场需求有限,预期回笼力度不会太大.

"先是让操作正常化,然後再根据实际的资金情况来定发行量.回笼力度不会太强,不会更加抽紧(资金),"上海一银行交易员表示.

最近一期央票发行是在去年12月27日.央行1月初曾公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

在节前最後一周,央行在公开市场共进行了3,520亿元逆回购,并向部分机构进行了定向逆回购.上周由於春节前的逆回购集中到期,央票及正回购操作均仍暂停,当周净回笼资金3,510亿元,显示央行谨慎操作,以应对可能出现的流动性问题.[CN/MMTCN]

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 待定

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 --

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