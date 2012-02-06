〔路透基点〕台湾亚东石化等值100亿台币融资案进入高级银团组建阶段

路透香港2月3日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾亚东石化股份有限公司的等值100亿台币五年期融资案进入高级银团组建阶段.

兆丰国际商业银行为委托主办行兼额度分配行.

该融资案包括两部分,A部分是以台币计价的七年期定期贷款,B部分为五年期循环信用贷款,可以台币和美元提取.

消息人士表示,以美元计价的融资利率为75个基点左右,以台币计价融资案的最低税前利率为1.5%.

数家银行受邀参与委托主办行和额度分配行小组,至少承诺等值15亿台币.

高级银团组建料於2月底前完成.

亚东石化在2009年11月时签署42亿台币五年期协议,包括A部分30亿台币定期贷款,以及B部分12亿台币循环信用贷款.A部分利率较90天或180天期次级市场商业票据利率加码120个基点,B部分利率在2009年协议签署时为加码110个基点,2010年经修正後降至80个基点.

此项协议签署之後的第一年最低税後利率为1.8%.

该公司前身为英威达远东石化股份有限公司,为台湾远东集团的石化和能源业务部门.(完)