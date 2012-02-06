〔路透基点〕台湾亚东石化等值100亿台币融资案进入高级银团组建阶段

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透香港2月3日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾亚东石化股份有限公司的等值100亿台币五年期融资案进入高级银团组建阶段.
兆丰国际商业银行为委托主办行兼额度分配行.
该融资案包括两部分,A部分是以台币计价的七年期定期贷款,B部分为五年期循环信用贷款,可以台币和美元提取.
消息人士表示,以美元计价的融资利率为75个基点左右,以台币计价融资案的最低税前利率为1.5%.
数家银行受邀参与委托主办行和额度分配行小组,至少承诺等值15亿台币.
高级银团组建料於2月底前完成.
亚东石化在2009年11月时签署42亿台币五年期协议,包括A部分30亿台币定期贷款,以及B部分12亿台币循环信用贷款.A部分利率较90天或180天期次级市场商业票据利率加码120个基点,B部分利率在2009年协议签署时为加码110个基点,2010年经修正後降至80个基点.
此项协议签署之後的第一年最低税後利率为1.8%.
该公司前身为英威达远东石化股份有限公司,为台湾远东集团的石化和能源业务部门.(完)
--编译 王翔琼;审校 王冠中
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣