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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 09:50 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货亚洲盘初涨跌互现,市场忧心出口及欧洲天气

路透悉尼2月6日电---美国小麦期货周一在亚洲市场下滑,延续上日因获利了结而导致的跌势.但由於市场担心寒冷天气或给黑海地区的农作物造成破坏,故小麦期货上周收高4.3%.

小麦期货2月初曾触及四个半月高位,因寒冷天气威胁欧洲冬小麦的收成,且市场担心俄罗斯会削减小麦出口.

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