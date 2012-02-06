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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 09:58 BJT

〔澳新汇市〕澳洲零售销售意外疲软令澳元微跌,澳洲央行降息机率升高

路透悉尼2月6日电---澳元兑美元周一自六个月高位处微跌,部分因澳洲零售销售数据意外疲弱,令本周澳洲央行降息的理由更为充分,引发获利了结.

澳元兑美元AUD=D4从上周五的1.0769美元跌至1.0735美元,此前在隔夜时段曾触及1.0794美元的六个月高位.

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