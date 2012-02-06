奥巴马：以色列尚未就袭击伊朗作出决定

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月5日电---美国总统奥巴马周日称，以色列尚未决定如何应对伊朗核项目忧虑，并称无证据显示伊朗拥有“意愿或能力”对美国国土发动袭击。

在接受美国全国广播公司采访时，奥巴马被问及以色列是否将袭击伊朗，他表示，“我认为以色列尚未决定如何应对，我想他们像我们一样，认为伊朗必须放弃核武器项目。”他并补充称，以色列和美国将在伊朗问题上密切合作。

目前美国经济疲弱，民众对战争开支日益不满。面临再次总统竞选的奥巴马已结束了美国在伊拉克的战争，并寻求缩减美国在阿富汗的战斗。

奥巴马周日明确表示，不希望看到海湾地区爆发更多战争。

他称，“海湾地区发生任何军事活动都将具有破坏性，并将对我们造成很大影响，也可能对油价产生很大影响，我们在阿富汗仍有驻军，所以我们更倾向於使用外交手段解决问题。”

在采访中，奥巴马强调，为阻止伊朗成为核大国，不排除任何选项。“我们将竭尽所能阻止伊朗拥有核武器，防止伊朗在动荡地区制造军备竞赛--核军备竞赛，”他说道。（完）