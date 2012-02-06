奥巴马：以色列尚未就袭击伊朗作出决定

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月5日电---美国总统奥巴马周日称，以色列尚未决定如何应对伊朗核项目忧虑，并称无证据显示伊朗拥有“意愿或能力”对美国国土发动袭击。
在接受美国全国广播公司采访时，奥巴马被问及以色列是否将袭击伊朗，他表示，“我认为以色列尚未决定如何应对，我想他们像我们一样，认为伊朗必须放弃核武器项目。”他并补充称，以色列和美国将在伊朗问题上密切合作。
目前美国经济疲弱，民众对战争开支日益不满。面临再次总统竞选的奥巴马已结束了美国在伊拉克的战争，并寻求缩减美国在阿富汗的战斗。
奥巴马周日明确表示，不希望看到海湾地区爆发更多战争。
他称，“海湾地区发生任何军事活动都将具有破坏性，并将对我们造成很大影响，也可能对油价产生很大影响，我们在阿富汗仍有驻军，所以我们更倾向於使用外交手段解决问题。”
在采访中，奥巴马强调，为阻止伊朗成为核大国，不排除任何选项。“我们将竭尽所能阻止伊朗拥有核武器，防止伊朗在动荡地区制造军备竞赛--核军备竞赛，”他说道。（完）
--编译：程芳 发稿：王凤昌
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣