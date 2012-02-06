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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 10:00 BJT

《外汇动态》美元兑韩元受托管银行需求推动转升,警惕当局干预

0145GMT--美元兑韩元KRW=KFTC由跌转升,受助于托管银行的需求,其中部分需求疑似与Lone Star向韩亚金融集团出售外换银行股份的交易相关.

本地银行间投机客回补空头仓位,因警惕韩国当局可能买入美元干预汇市,亦因希腊达成第二笔援助方案的截止期限已近.不过交易员表示,尚未见到当局干预.

美元兑韩元目前报1,119.4,上涨0.1%,本地交易开报1,114.8,为11月9日以来最低水准.(完)

--编译 隋芬;审校 孙茉莉

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