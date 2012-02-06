〔澳洲经济〕12月零售销售意外疲软,为本周降息的预期再添理由

* 澳洲12月零售销售较前月降0.1%,第四季则为增加0.4%

* 抑制通胀暗示本周或降息

* 1月总体招聘广告经季节调整後较前月上升6.0%,给雇佣带来希望

路透悉尼2月6日电---澳洲12月零售销售意外下滑,因消费者在食品及外出就餐方面花费减少,该数据给零售业者本季的黯淡表现画上了一个无力的句号,并为本周降息的预期提供了又一个理由.

周一数据显示,澳洲12月零售销售较前月下降0.1%至209亿澳元(224亿美元),不及预期的成长0.2%.报告盖过了澳新银行(澳盛银行,ANZ)一项数据带来的正面影响,後者显示澳洲1月总体招聘广告较前月上升6%,为近两年来的最大涨幅.

数据令澳元兑美元AUD=D4短暂微跌,投资者仍预期澳洲央行将在周二的政策会议上放宽政策.

"表面上看来这个结果十分黯淡,并显示尽管多次降息但零售部门持续疲软,"澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe说.澳洲央行在去年11月和12月分别降息0.25个百分点.

"数据同样证实,实际上并不存在零售物价通胀,因此这些数据无法阻止澳洲央行明天降息."

美国经济数据转好,加之金融市场回温,已令投资者将本周降息的机率提高到约50%<0#YIB:>.但绝大多数分析师仍预期会降息,主要因通胀威胁已大幅降低.

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**澳元走强打压通胀**

周一公布的民间消费者通胀数据显示,澳元走强打压贸易品成本,并抵消服务业的物价压力.

多伦多道明证券(TD Securities)/墨尔本研究所(MI)的1月通胀指标较前月上升0.2%,12月时为上升0.5%.该指数1月较上年同期增长2.2%,稳居澳洲央行2-3%的长期通胀目标区间之内;该指数前月同比增长2.4%.[ID:nCN1370190]

"显然有足够的理由支持澳洲央行采取下一步措施,在明天通过下调利率将货币政策转向更为宽松的立场,"道明亚太地区研究主管Annette Beacher说.

"澳元十分强劲,只会促使澳洲央行提前放宽政策,而非推後."(完)