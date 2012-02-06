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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 10:00 BJT

《外汇动态》美国公债收益率攀升对美元/日圆构成支撑

0138GMT---一日系银行驻新加坡的交易员称,日本出口商可能抛售美元,或限制美元兑日圆升势,但整体走势可能维持坚挺,因美国上周五公布好於预期的就业数据帮助推升美国公债收益率(殖利率).

但该交易员指出,76.30日圆下方的美元停损卖单对上述观点构成风险."若这些停损单被触发,(美元)或将回落,原因可能是日本出口商的卖盘较预期更为活跃,或其它一些刺激因素,"他说.

美元/日圆JPY=下跌0.1%至76.53,上周五一度高见76.74,当时美国10年期公债收益率US10YT=RR攀升约10个基点.(完)

--编译 王兴亚;审校 程琳

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