严寒导致欧洲更多人丧生,交通受创

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅/伦敦2月5日电---席卷欧洲的严寒周日导致死亡人数继续上升，大范围交通中断，数千人失去电力供应。极寒天气下周还将持续不退。

从东向西的严寒导致东欧数百人冻死，主要机场警告称航班可能延期或取消。

英国气象局Met Office气象员Steven Keates预计，严寒料将持续，并扩散至其他地区。

“天气仍将非常寒冷，不过气温可能高於本周碰到的极寒水平，”Keates对路透表示。

“南欧和东欧可能越发不稳定，意大利至希腊以及巴尔干半岛有降雪可能。”

波斯尼亚宣布进入紧急状态，此前有七人在严寒中丧生，雪崩和强风导致东部数百村庄与外界失去联系。

随着寒冷天气西移，运输网络也遭受重创，促使法国和英国大部分地区发布恶劣天气预警。（完）