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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 10:14 BJT

〔中国新债〕中航重机周三起将发10亿元公司债,五年固息和四年浮息各半

路透上海2月6日电---中国中航重机股份有限公司(600765.SS)周一公告称,将於周三(8日)起

发行10亿元人民币公司债,其中,五年期固息品种和四年期浮息品种(7天Shibor基准)各5亿元.

发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间

(亿元) (亿元) (网下)

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中航重机 至多10 5 5 票面利率预设区间5.39%-6.29% 海通证券 AA 2/8-2/10

(600765.SS) (在第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)

5 4 基本利差预设区间1.80%-2.30%

(浮息,7天Shibor基准)

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参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--整理 曲伟治; 审校 杨淑祯

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