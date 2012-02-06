〔中国新债〕中航重机周三起将发10亿元公司债,五年固息和四年浮息各半

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透上海2月6日电---中国中航重机股份有限公司(600765.SS)周一公告称,将於周三(8日)起
发行10亿元人民币公司债,其中,五年期固息品种和四年期浮息品种(7天Shibor基准)各5亿元.
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元) (网下)
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中航重机 至多10 5 5 票面利率预设区间5.39%-6.29% 海通证券 AA 2/8-2/10
(600765.SS) (在第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
5 4 基本利差预设区间1.80%-2.30%
(浮息,7天Shibor基准)
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--整理 曲伟治; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣