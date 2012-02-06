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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 10:21 BJT

〔中国新债〕厦门海翼集团下周一将发行10亿元中期票据,期限五年

路透上海2月6日电---中国厦门海翼集团有限公司周一公告称,将於下周一(13日)簿记建档发行
10亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 ==============================================================================================
  厦门海翼集团  17      10       5    2/13簿记建档   工商银行     AA+       2/14       2/15
                                                     光大银行
 ==============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校

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