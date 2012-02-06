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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 10:24 BJT

〔金属期市〕伦铜微跌,因希腊纾困疑虑盖过美国乐观数据影响

路透上海2月6日电---伦铜周一下跌,因欧盟就希腊纾困问题举行会议之前市场上的谨慎情绪,盖过了上周五美国乐观就业数据的影响.

0130GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3报每吨8,558.25美元,较上日下跌0.2%.上周五铜价触及一周高点8,598.50,并连续第四周周线上涨.

上海期货交易所主力4月期铜合约SCFc3上涨1.67%,报每吨60,820元人民币.

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