版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 10:25 BJT

〔中国新债〕广西建工集团下周一将发行2亿元中期票据,期限三年

路透上海2月6日电---中国广西建工集团有限责任公司周一公告称,将於下周一(13日)簿记
建档发行2亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 广西建工集团   5         2      3   2/13簿记建档    华夏银行     AA-       2/15       2/16     
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐