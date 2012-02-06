《热点透视》"嘉能strata"诞生并不能化解西方矿商面临的三大挑战

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 艾茂林

路透伦敦2月3日电---有些人把交易商嘉能可(GLEN.L)与矿商XstrataXTA.L潜在合并交易打造的新公司称为"嘉能strata(Glenstrata)".人们很容易对这麽一宗交易感到兴奋雀跃,因为交易规模非常大,即便新公司的市值可能不如Facebook.但是,这宗交易并不能改变游戏规则--恰恰说明该行业面临着多么严峻的挑战.

诚然,"嘉能strata"会加入由必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和淡水河谷(VALE5.SA)组成的精英俱乐部,为该团体首次引入巨大的交易平台.这算是个改变,但改变程度并不很大,特别是考虑到两家公司原本就已经联系紧密.Xstrata当年从嘉能可剥离出去,而目前仍有34%的股权为嘉能可所有,大部分产品的交易合同也是与嘉能可签订.

但在考量西方矿商面临的三大问题时,规模因素并不十分紧要.

首要问题是超级景气循环周期,具体对全体矿商来讲就是高价格和高利润的持续时间.没人知道好日子能维持多久,但在亚洲经济增长放缓、矿山投资增加和货币政策收紧等多重因素作用下,矿商的好日子终将走向尽头.就这一点来讲,行业的整合程度如何关系并不大.

其次一个问题是亚洲客户可能对高价格作何反应.迄今为止,他们基本没有予以反击,但有关中国将试图控制更多生产的威胁,应令西方矿商备感紧张.一旦客户联合起来,尝试由价格接受者转变为价格制定者的角色,矿商并不能因规模效应而获得多少保护.

最後是资源民族主义的问题,也就是政府希望控制采矿业,希望从高价格中获取更大利益.从加拿大到澳洲,资源民族主义这股力量已经让非国有矿商栽了跟头,更不要说智利和巴西两国.在这个问题上,大矿商和小矿商都一样无能为力.

如果"嘉能strata"真的诞生,公司将因超级景气循环而获益,这对新公司掌门人来讲是件好事.但无论谁来执掌公司,都不应认为规模效应就意味着安全无虞.(完)