《Home专栏》LME铝仓库之战正在向全球扩散

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 郑茵/高琦/丁琦/兰秀娟

路透伦敦2月3日电---现在,我们知道了在去年12月的铝市场上,那些交易巨头们上演了怎样的冲突.

伦敦金属交易所(LME)神秘交易系统的奇事之一,就是每月"第三个周三"的重要交割,实际上发生在当周的周一,这一次是在12月19日.

在随後的12月20日和21日这两天里,荷兰Vlissingen仓库中有50万吨铝库存仓单被取消.

这些库存数量对应的是12月重要交割日的空头仓位规模.

由於当时Vlissingen只有Pacorini这一家LME仓储管理部门,不需要太复杂的推理就能得出这样的结论,Pacorini的母公司嘉能可(GLEN.L)就是空方而且选择了交割.

而且,就如每个人现在似乎都知道的,摩根大通(JPM.N)是多方.

**搬走大山**

摩根大通现在正在运走这些金属,据推测是运到鹿特丹它自己的Henry Bath仓库.

根据规定每天最低出库量为1,500吨.

从1月3日至今约35,000吨已经运走,还有46.55万吨待运.

如果Pacorini不出现那种罕见的出库高峰,那麽从今天到4月1日之间的出库量应该是6万吨,届时LME的出库速度将有所调整.

在此之前,假定没有更多的金属运进来,要把在Pacorini的Vlissingen仓库中注册仓单减少至90万吨以下,意味着每日出库速度需要提高到2,500万吨.

这表明还需要162个工作日才能把这座库存大山搬走,要向Pacorini再支付162天的仓库租金.

从4月1日开始,将要实施每吨每日0.45美元的新租金标准,较当前年度的0.41美元提价10%.

这对於嘉能可来说,似乎怎麽都是赚.

**深藏铝库存**

在Vlissingen这个曾经以鲱鱼业而一度闻名的荷兰港口,两家LME新批准的仓库刚刚开业.

Pacorini拥有27处注册仓库,在这座城市中占据主导,而Worldwide Warehouse Solutions和Kloosterboer只了小小的地盘.在被来宝集团收购之前,Worldwide Warehouse Solutions的名称是Delivery Network.

Kloosterboer网站上称自己为一家"独立的家族公司".

"拥有逾300万立方米的冷藏能力,Kloosterboer是西欧主要的冷冻产品物流服务提供商之一."

这家公司选对了行业.

因为这场铝仓库之战,就是把这种金属深藏起来,持有人从质押融资中获利,仓库所有人赚取保管费而实货市场交易者收取更高的溢价.

对於那些既拥有自己的仓库又能在初级实货市场上进行交易的幸运儿们而言,这印证了"有钱人将变得更有钱"那句老话.于是也就解释了为什麽有那麽多的市场人士希望获得一些存货,以此来支持操作.

浏览铝价差与库存变化的图表,请点选(r.reuters.com/xun46s)

浏览铝价差和仓单注销的图表,请点选(r.reuters.com/zun46s)

浏览LME主要铝仓库的活动情况,请点选(r.reuters.com/byn46s)

**铝世界的大战**

战端首先在底特律开启,高盛(GS.N)旗下的仓库运营商Metro掌控着此地的LME仓储运作.它允许自己的仓单自由装运.鉴於大多数的剩余LME库存都深锁在内部,任何想要通过该系统交割铝的交易者就要从底特律拿货.

结果就是在底特律引发了遭人诟病的大排队,所有那些已经注销仓单的交易者仍然得付租金,这些租金多到足以让Metro有资本来进行更多金属操作.

这场特殊的战斗正愈演愈烈.昨天在底特律有交易者注销了5万吨铝.目前排队等待出货的铝达到452,475吨.

欧洲方面的仓储大战也已经拉开帷幕,几乎与Pacorini开始腾挪出Vlissingen仓储空间的举动同步展开.

现在看来,亚洲区的战争也已经启动了.

在1月主要交割日过後不久的1月20日和21日,马来西亚柔佛港有逾10万吨铝被注销.

这种情况不是第一次发生,但这是迄今为止注销量最大的一次.目前柔佛有近11.3万吨铝等待从仓库中被移出.

这些铝是由谁交付给谁的呢?

由於各大仓库运营商都在柔佛拥有LME名单中的仓库,要弄清楚上述问题难度有些大.

但有意思的是,当ETF Securities在1月12日为其铝现货ETF买入500吨LME铝的时候,它所得到的是柔佛的Pacorini仓单,这表明当时这些是可通过清算获得的自由流动库存.

**升级**

这场竞争已演变为全球性的了.

12月的紧张局面下,出现了LME历史上最大规模的金属仓单注册和注销活动.

12月初以来,底特律、弗利辛恩和柔佛几乎占据LME全球库存体系中铝金属方面的全部活动.

LME执行长Martin Abbott可能会後悔其在2011年5月LME决定调整其运出要求时所说的话.

他当时表示:"需要指出的是,这个问题目前仅限於铝,且仅限於一块地点;LME在仓库网络不存在系统性问题."

真是这样吗?因为至少铝方面的危情已蔓延开去.

因LME需要仓库运营商的帮助,而且法律对仓库运营及归属权进行了规定,受制於这些因素,目前LME无力遏制危机蔓延.

即使LME调整出货量要求,也会招致可以预见到的仓储费大幅上涨的挑战.

可以说当前局势最好的一点是,至少战斗是公开进行,我们可以看到正在发生的一切.

这场战斗将持续多久,我们将拭目以待.更确切地说,可能我们将看不到这场战斗结束.

从弗利辛恩转出的50万吨是否将转至某地的仓单之上,或者仅仅消失于场外的深锁区.

这场大战将何时结束呢?

Abbott去年9月在巴黎举行的一次会议上表示,"唯一能结束铝庞大融资局面的人或许就是美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克了,但他现在并没有表现出任何要停止量化宽松的意愿."

"这就是你必须要学会适应的一个市场因素."

似乎这场铝世界的大战将旷日持久.(完)