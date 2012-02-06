版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 11:03 BJT

〔标题新闻〕沙特阿拉伯意外调降发往亚洲的3月阿拉伯中质和重质原油官方售价

注:阿拉伯中质原油官方售价较阿曼/迪拜均价升水较2月调降50美分至25美分,重质原油调降40美分至贴水85美分.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8D60VP]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐