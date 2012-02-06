更正:〔东京汇市〕欧元下挫,希腊能否取得第二笔纾困金逼近最後期限

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(要点中的第二点有误,应是关注焦点"离开",而非"转向"美国就业数据)
* 市场等待希腊债务协商的消息
* 关注焦点离开美国令人乐观的就业数据
* 欧元及商品货币脱离高点
路透东京2月6日电---欧元周一遭逢些许打击,因希腊距离达成新一笔纾困金条款的最後期限仅剩数小时.
希腊联合政府必须在周一告知欧盟其是否接受第二轮救援计划附带的苛刻条件,以避免无序违约.欧元区财长原本希望周一召开会议,以敲定对希腊的第二轮援助案,但最终推迟会议,因该国不愿承诺改革.[ID:nCN1370058]
三菱东京日联银行资深外汇分析师Minori Uchida称,"在他们达成协议之前,面临太多阻碍和症结."
"欧元兑美元可能再探1.30."
欧元兑美元EUR=在亚洲市场盘初下降0.4%至1.3105,盘初交投清淡之际一度下探1.3075.欧元的短线支撑位在55日移动均线切入位1.3078,之後为2月1日触及的低点1.3023.
欧元兑日圆EURJPY=R报100.31日圆,较纽约尾盘的100.81低0.5%.欧元兑澳元和新西兰元仅略高於周五触及的纪录低位.
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣