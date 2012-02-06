更正:〔东京汇市〕欧元下挫,希腊能否取得第二笔纾困金逼近最後期限

(要点中的第二点有误,应是关注焦点"离开",而非"转向"美国就业数据)

* 市场等待希腊债务协商的消息

* 关注焦点离开美国令人乐观的就业数据

* 欧元及商品货币脱离高点

路透东京2月6日电---欧元周一遭逢些许打击,因希腊距离达成新一笔纾困金条款的最後期限仅剩数小时.

希腊联合政府必须在周一告知欧盟其是否接受第二轮救援计划附带的苛刻条件,以避免无序违约.欧元区财长原本希望周一召开会议,以敲定对希腊的第二轮援助案,但最终推迟会议,因该国不愿承诺改革.[ID:nCN1370058]

三菱东京日联银行资深外汇分析师Minori Uchida称,"在他们达成协议之前,面临太多阻碍和症结."

"欧元兑美元可能再探1.30."

欧元兑美元EUR=在亚洲市场盘初下降0.4%至1.3105,盘初交投清淡之际一度下探1.3075.欧元的短线支撑位在55日移动均线切入位1.3078,之後为2月1日触及的低点1.3023.