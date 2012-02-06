〔中国货币市场〕回购利率续跌,央票即使恢复发行亦难撼资金宽松态势

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透上海2月6日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一继续下跌,其中14天品种跌幅逾100个基点(bp).例行的存款准备金补缴款,并未给资金面带来明显的影响,流动性依然维持宽松态势,且14天以上的资金也供给渐显充裕.
不过交易员指出,央行本周或恢复公开市场央票发行,并可能进行正回购操作,但由於当前市场资金充裕,且公开市场刚恢复操作,需求有限,料不会造成资金面的实质逆转.
"现在市场不缺钱,就连14天以上的资金价格也在下跌."华南一银行交易员称,"公开市场刚恢复(操作),大家报需求可能是试探性的,估计一开始的回笼量不会很大,资金宽松还会维持一段时间."
已暂停五周的中国公开市场央票发行本周有望重启.业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报央票需求.资金情况明显好转,央行亦适时恢复公开市场常规性操作.[CN/MMTCN]
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.2月5日为周日,顺延至2月6日进行.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间10:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7857 2.9264 -14.07 1,421.10
七天CN7DRP=CFXS 3.4439 3.3506 9.33 316.12
14天CN14DRP=CFXS 3.7609 4.8131 -105.22 46.04
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7758 2.9398 -16.40 218.75
七天CHICNY7D=CFXS 3.4579 3.3688 +8.91 52.58
==============================================================================(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣