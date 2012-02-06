〔日本股市〕日股早盘触及三个月高位,受助于美国乐观就业数据

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透东京2月6日电---日股早盘周一升至三个月高位,因美国就业数据优於预期,经济进一步显示改善迹象,提升对日本企业的希望.日企在最近财报季的表现有些令人失望.
就业数据改善降低了美联储进一步采取刺激政策的机率,支撑了美元兑日圆.
丰田汽车(7203.T)、日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)涨幅介於2.6-3.3%之间,野村涨3.4%,三菱UFJ金融集团(8306.T)涨1.9%.
日经指数.N225早盘收升1.1%至8,924.98点,东证股价指数.TOPX涨1.1%至769.07点,未受希腊局势影响.
希腊联合政府需在周一前告知欧盟是否接受严苛的新援助协议条款.希腊当局对落实改革举棋不定,令欧盟耐心渐失.[ID:nCN1370058](完)
--编译 李爽;审校 孙茉莉
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣