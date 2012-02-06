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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 11:13 BJT

〔日本股市〕日股早盘触及三个月高位,受助于美国乐观就业数据

路透东京2月6日电---日股早盘周一升至三个月高位,因美国就业数据优於预期,经济进一步显示改善迹象,提升对日本企业的希望.日企在最近财报季的表现有些令人失望.

就业数据改善降低了美联储进一步采取刺激政策的机率,支撑了美元兑日圆.

丰田汽车(7203.T)、日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)涨幅介於2.6-3.3%之间,野村涨3.4%,三菱UFJ金融集团(8306.T)涨1.9%.

日经指数.N225早盘收升1.1%至8,924.98点,东证股价指数.TOPX涨1.1%至769.07点,未受希腊局势影响.

希腊联合政府需在周一前告知欧盟是否接受严苛的新援助协议条款.希腊当局对落实改革举棋不定,令欧盟耐心渐失.[ID:nCN1370058](完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

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