〔表格〕2月6日止当周外资买超韩国股票--野村

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透2月6日电---以下是2月6日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 12周 年内迄今 2011年
日本外亚洲市场 2,864 10,074 8,396 11,262 (14,372)
印度 816 2,511 1,695 2,481 230
印尼 (145) 94 933 347 1,274
日本 570 5,968 (1,067) 7,089 21,712
韩国 1,279 5,449 3,363 5,885 (7,341)
菲律宾 (6) 344 1,273 394 1,327
台湾 777 1,617 1,023 2,026 (9,680)
泰国 144 60 108 130 (183)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 王丽鑫;审校 白云
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣