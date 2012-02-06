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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 11:17 BJT

〔中国新债〕江西高速集团将於下周一发行30亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月6日电---中国江西省高速公路投资集团有限责任公司周一公告称,将於下周一(13日)
簿记建档发行30亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 江西高速      40       30       12   2/13簿记建档   国开行      AAA        2/14      2/15
                                                     民生银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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