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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 11:36 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率整体上行,经济预期转好令政策展望趋谨慎

路透上海2月6日电---中国银行间债市周一收益率整体上行,近期宏观数据显示中国经济整体状况并不差,加之存准率下调的预期迟迟未兑现,市场对政策展望趋谨慎,机构抛盘明显增多.

"中长端收益率往上走了一些,对经济的看法有些转变,之前看得比较空,现在没那麽悲观了."华东一银行交易员称.

她并表示,信用债中除新发短融交投比较活跃外,多数品种成交平淡,观望气氛较浓.

中国宏观经济先行指标--2012年1月官方及汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数(PMI)均较上月回升.其中,官方PMI更是高於市场预期.[ID:nCN1360754][ID:nCN1360828]

剩余期限约4.34年的国债110014券最新成交对应收益率CN110014=CFXS为3.1050%,上日尾盘为3.0600%.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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