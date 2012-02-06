〔中国债市动态〕现券收益率整体上行,经济预期转好令政策展望趋谨慎

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透上海2月6日电---中国银行间债市周一收益率整体上行,近期宏观数据显示中国经济整体状况并不差,加之存准率下调的预期迟迟未兑现,市场对政策展望趋谨慎,机构抛盘明显增多.
"中长端收益率往上走了一些,对经济的看法有些转变,之前看得比较空,现在没那麽悲观了."华东一银行交易员称.
她并表示,信用债中除新发短融交投比较活跃外,多数品种成交平淡,观望气氛较浓.
中国宏观经济先行指标--2012年1月官方及汇丰(HSBC)制造业采购经理人指数(PMI)均较上月回升.其中,官方PMI更是高於市场预期.[ID:nCN1360754][ID:nCN1360828]
剩余期限约4.34年的国债110014券最新成交对应收益率CN110014=CFXS为3.1050%,上日尾盘为3.0600%.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣