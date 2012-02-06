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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 11:24 BJT

〔中国新债〕武港集团下周二将发行3.5亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月6日电---中国武汉港务集团有限公司周一公告称,将於下周二(14日)在银行间市场簿记建档
发行3.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  武港集团      7        3.5     12   2/14簿记建档  浦发银行      AA         2/16       2/17
                                                    中国银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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