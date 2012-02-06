《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:全线走升

IFR悉尼2月6日电--美元兑日圆以外亚洲货币接近午盘时守住早盘涨幅.

许多交易员对今日早盘美元走坚感到茫然,但部分分析师认为,上周五晚公布的美国就业数据向好或许消除了美国或很快采取第三轮量化宽松(QE3)的威胁.

自两周前美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议坚定地把QE3重新提上日程以来,日圆以外亚洲货币一直在走升.但上周五公布的非农就业报告将令美国联邦储备理事会(美联储,FED)重新评估该国就业增长的前景.

过去两个月美国就业岗位就累计增加近45万个,因此对2012年每月将增加10万个就业岗位的暗淡预估似乎很不恰当.

这样一来,QE3的选项有可能被搁置,甚至可能不会出台,美国公债收益率(殖利率)以及美元兑日圆均上涨,可能会为美元兑日圆以外亚洲货币提供至少是暂时的支撑.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 白云

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