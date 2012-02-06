《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:全线走升

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
IFR悉尼2月6日电--美元兑日圆以外亚洲货币接近午盘时守住早盘涨幅.
许多交易员对今日早盘美元走坚感到茫然,但部分分析师认为,上周五晚公布的美国就业数据向好或许消除了美国或很快采取第三轮量化宽松(QE3)的威胁.
自两周前美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议坚定地把QE3重新提上日程以来,日圆以外亚洲货币一直在走升.但上周五公布的非农就业报告将令美国联邦储备理事会(美联储,FED)重新评估该国就业增长的前景.
过去两个月美国就业岗位就累计增加近45万个,因此对2012年每月将增加10万个就业岗位的暗淡预估似乎很不恰当.
这样一来,QE3的选项有可能被搁置,甚至可能不会出台,美国公债收益率(殖利率)以及美元兑日圆均上涨,可能会为美元兑日圆以外亚洲货币提供至少是暂时的支撑.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 白云
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣