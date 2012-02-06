〔中国货币市场〕回购利率续跌,央票即使恢复发行亦难撼资金宽松态势(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海2月6日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一继续下跌,其中14天品种跌幅逾100个基点(bp).例行的存款准备金补缴款,并未给资金面带来明显的影响,流动性依然维持宽松态势,且14天以上的资金也供给渐显充裕.

不过交易员指出,央行本周或恢复公开市场央票发行,并可能进行正回购操作,但由於当前市场资金充裕,且公开市场刚恢复操作,需求有限,料不会造成资金面的实质逆转.

"现在市场不缺钱,就连14天以上的资金价格也在下跌."华南一银行交易员称,"公开市场刚恢复(操作),大家报需求可能是试探性的,估计一开始的回笼量不会很大,资金宽松还会维持一段时间."

已暂停五周的中国公开市场央票发行本周有望重启.业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日申报央票需求.资金情况明显好转,央行亦适时恢复公开市场常规性操作.[CN/MMTCN]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.2月5日为周日,顺延至2月6日进行.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7915 2.9264 -13.49 2,595.09

七天CN7DRP=CFXS 3.4490 3.3506 +9.84 610.08

14天CN14DRP=CFXS 3.8601 4.8131 -95.3 117.55

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7850 2.9398 -15.48 740.85

七天CHICNY7D=CFXS 3.4696 3.3688 +10.08 193.48

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.7400 2.1750 +56.50 352.53

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.5300 2.9000 +63.00 132.78

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.5500 3.0000 +55.00 6.74

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8000 2.9560 -15.60

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4600 3.3176 +14.24

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.7737 4.8100 -103.63

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.7750 2.9242 -14.92

七天SHICNYSWD= 3.4425 3.3125 +13.00

三个月SHICNY3MD= 5.4310 5.4391 -0.81

===============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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