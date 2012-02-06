〔中国汇市〕人民币兑美元早盘下跌,中间价变化不大但美元买盘略多

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
* 人民币兑美元早盘下跌
* 中间价变化不大,美元买盘略多
* 习近平访美前,近期小幅升值的预期浓重
路透北京2月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘下跌.在中间价变化不大的情况下,美元买盘略多一些,致即期汇价延续着上周末的弱势.
"今天的(即期)动得不是很大,美元买盘略重一些,把即期汇价推到接近中间价的位置,"上海一外资银行交易员称.
他与华东地区一银行交易员均表示,习近平副主席下周将访美,回顾以往历次此等规格中美领导人会晤同期的汇市情况,常规人民币都会升值,以配合大环境,此次出访前亦有小幅升值的浓重预期.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3108元,较上日的6.3102元变化不大;北京时间11:54,人民币兑美元即期报6.3084元,上日收报6.3028元.
美国白宫此前发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]
上述外资行交易员还指出,近期中间价引导作用不强,需继续关注明後天的中间价走势;假如引导方向不进一步不明朗的话,客盘或萎缩,进而导致即期汇价延续前几日小幅波动的局面.
离岸市场上,北京时间11:54,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2955/85元,上日尾盘报6.2930元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2740/90,上日尾盘为6.2680元.
东京汇市,欧元周一遭逢些许打击,因希腊距离达成新一笔纾困金条款的最後期限仅剩数小时. [FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣