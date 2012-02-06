《中国报摘》--其他报纸重要消息2月6日(II)

**证券时报**

--中国债券信息网最新统计结果显示,尽管基金在2012年1月份整体减持近500亿元人民币的债券,但却大举增持了超过100亿元的企业债券,体现出一些基金看好企业债券後市.

--渣打银行中国经济学家王志浩近日表示,中国制造业生产活动仍不容乐观.他并预测今年中国经济增速将逐季走高,全年经济增速在8.1%左右,2013年将缓升至8.7%.

--股市低迷，新股频现破发,机构参与积极性减弱.据统计,逾45%的机构连续三个月未参加新股询价;逾65%的机构不参加创业板新股询价.

**国际商报**

--进入2012年的第一个月份,中国企业在全球资本市场的IPO融资规模即跌入谷底.ChinaVenture投中集团统计显示,2012年1月共有20家中国企业在全球资本市场完成IPO,环比下降44.4%、同比下降52.4%.

**经济参考报**

--截至2月3日,BDI(波罗的海干散货指数)报收647点,已经跌破2008年的最低点(663点).中国船东协会副会长张守国表示,航运业低迷,船企面临着前所未有的困难,船东信心不足,船东协会正着手准备向发改委、商务部等部门呼吁出台救助措施.

**新京报**

--记者从北京市国土局获知,去年北京实际土地供应总量为5,970公顷,完成全年供地计划的92%,这也是近三年来北京首次没有完成年度供地计划.据悉今年的供地计划初步确定将略低於去年,仍将推行"限地价、竞保障房面积"、"限房价、竞地价"、"综合评标"等土地出让新方式.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/苏丹; 审校 乔艳红

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]