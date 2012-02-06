《中国报摘》--其他报纸重要消息2月6日(II)

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
**证券时报**
--中国债券信息网最新统计结果显示,尽管基金在2012年1月份整体减持近500亿元人民币的债券,但却大举增持了超过100亿元的企业债券,体现出一些基金看好企业债券後市.
--渣打银行中国经济学家王志浩近日表示,中国制造业生产活动仍不容乐观.他并预测今年中国经济增速将逐季走高,全年经济增速在8.1%左右,2013年将缓升至8.7%.
--股市低迷，新股频现破发,机构参与积极性减弱.据统计,逾45%的机构连续三个月未参加新股询价;逾65%的机构不参加创业板新股询价.
**国际商报**
--进入2012年的第一个月份,中国企业在全球资本市场的IPO融资规模即跌入谷底.ChinaVenture投中集团统计显示,2012年1月共有20家中国企业在全球资本市场完成IPO,环比下降44.4%、同比下降52.4%.
**经济参考报**
--截至2月3日,BDI(波罗的海干散货指数)报收647点,已经跌破2008年的最低点(663点).中国船东协会副会长张守国表示,航运业低迷,船企面临着前所未有的困难,船东信心不足,船东协会正着手准备向发改委、商务部等部门呼吁出台救助措施.
**新京报**
--记者从北京市国土局获知,去年北京实际土地供应总量为5,970公顷,完成全年供地计划的92%,这也是近三年来北京首次没有完成年度供地计划.据悉今年的供地计划初步确定将略低於去年,仍将推行"限地价、竞保障房面积"、"限房价、竞地价"、"综合评标"等土地出让新方式.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/苏丹; 审校 乔艳红
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣