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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 12:14 BJT

〔标题新闻〕菲律宾内格罗斯岛群岛东南发生里氏规模6.8地震,深度29英里--美国地质调查局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8C923H]

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