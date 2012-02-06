〔标题新闻〕菲律宾内格罗斯岛群岛东南发生里氏规模6.8地震,深度29英里--美国地质调查局

新兴汇市：美联储主席叶伦证词陈述后多数亚币微跌，台币则持坚

路透新加坡2月15日 - 一些新兴亚币周三微跌，因之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对于货币政策前景的讲话被认为较预期更加鹰派，从而提振美元。 但亚币跌幅温和，韩元 本地市场日内跌0.4%，周二曾上涨1.2%。 泰铢 和菲律宾披索 均小跌0.1%。 新兴亚洲货币受到正面的冒险意愿支撑，因MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及19个月高点。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，近期美日峰会结果出炉、加上美中关系因为上周美国总统特朗普表态尊重一个中国政策而降低紧张情势，这些都支持着基本冒险意愿。 Teo称，这有助于让新兴亚洲货币“更有韧性”，尽管美联储可能在未来几个月升息。 叶伦周二在国会发的证词，协助带动升息预期，并提振美元。 叶伦指出，延后升息可能导致美联储决策委员会行动落后，并称美联储可能需要在即将到来的会议中升息。 新加坡INTL FCStone L